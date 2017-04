Carlos Sainz marque le point de la dixième place et il pense qu’il peut se satisfaire de ce résultat, même s’il pense qu’il était en mesure de faire un peu mieux.

"Nous savions que ce week-end n’allait pas être très bon pour diverses raisons," explique Carlos Sainz. "Tout d’abord c’est un circuit sur lequel notre voiture ne s’est jamais très bien comporté. Nous perdons beaucoup dans les lignes droites par rapport aux Force India et aux Williams. Nous pouvons donc être contents de marquer un point malgré ça et malgré ma pénalité."

"Nous savions que cela allait être compliqué de remonter. J’ai fait un très bon premier tour, mais ensuite j’ai passé beaucoup de temps derrière Magnussen. Je ne pouvais pas le dépasser et il m’a fait perdre au moins 10 secondes. Lorsque je suis enfin passé devant lui après l’arrêt au stand, les autres étaient déjà trop loin."

Et maintenant il est déjà temps de penser au prochain Grand Prix, celui d’Espagne. "J’ai hâte d’y être et que le public nous aide, Fernando et moi, à aller plus vite là-bas," ajoute l’Espagnol.

De son côté Daniil Kvyat estime qu’il aurait pu terminer derrière Carlos Sainz, soit devant Lance Stroll, qui est 11e à l’arrivée.

"Mon départ n’a pas été le meilleur qui soit. Nous avons perdu un peu de temps, mais après tout allait bien, sans aucun problème. Le résultat a été déterminé par mon arrêt, qui a été effectué trop tôt. Nous voulions dépasser Magnussen, qui me ralentissait. Sans cela je pense que j’aurais pu finir derrière Carlos aujourd’hui."

"J’ai signé de très bons tours en course, ce qui m’a surpris. Nous devons comprendre ce qui a fait que la voiture était si bonne afin d’en tirer des conclusions pour préparer au mieux la prochaine course."