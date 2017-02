Les monoplaces de cette saison seront plus rapides en courbe et par conséquent, les forces G que devront supporter les pilotes seront plus intenses. Les 20 titulaires se préparent donc avec encore plus d’application cet hiver dans la salle de sport, afin d’être fin prêt le moment venu.

Avec l’aide de son entraîneur personnel, Carlos Sainz s’attache à renforcer son endurance, sa masse musculaire et soigne tout particulièrement deux zones discriminantes pour les pilotes : les épaules et le cou. L’Espagnol confirme ce que chacun pensait : cette préparation est particulièrement difficile cet hiver.

« Au lieu des 50 minutes habituelles, nous faisons maintenant entre 90 et 120 minutes d’entraînement – la même durée que pour un Grand Prix. De ce fait, je passe plus de temps à la musculation, avec environ 180-190 battements par minute. J’y inclus aussi des séances de boxe et de cardio, ce qui signifie que je travaille mon endurance physique tout le temps. »

Pour s’occuper de son cou, Carlos Sainz a deux recettes différentes…

« D’abord, nous tirons et supportons des poids avec le cou à la salle de sport, ce qui ressemble de près à ce que nous ferons sur la piste – résister aux forces G. Ensuite, nous faisons des séances spécifiques de karting, deux ou trois fois par semaine. »

Au volant d’un karting, Carlos Sainz s’attache même à porter sur son casque des poids pour augmenter la difficulté et travailler ses muscles du cou.

« Ces poids rendent mon casque plus lourd de 1,5 à 2 kilos, ce qui reflète les forces G que je devrai supporter une fois dans ma F1. C’est juste une série complète d’exercices que je fais pour que mon cou soit pleinement en forme. »