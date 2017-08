Carlos Sainz admet regretter après coup de s’être mis à dos ses patrons chez Red Bull, Christian Horner et Helmut Marko.

Pour les deux hommes qui discutent de l’avenir des jeunes pilotes, l’Espagnol en a un peu trop fait sur sa situation chez Toro Rosso. Et il est de notoriété publique que son entourage a relancé les discussions avec Renault F1 ces dernières semaines.

"Est-ce que c’était un risque calculé que de dire tout ça ? J’ai mon opinion et je l’ai dit sur le moment même. Peut-être que j’aurais dû faire plus attention à mes mots. Ce n’est évidemment pas quelque chose que j’ai apprécié d’avoir Helmut Marko et Christian Horner contre moi, mais, parfois, cela peut arriver dans une carrière en Formule 1. Mais ça doit être réglé, il est temps de tourner la page," explique Sainz.

Est-ce vraiment réglé ? "Oui, je le pense".

Et quels sont ses plans alors ? Plus question d’évoquer une écurie pour Sainz, qui risque bien de faire une 4e année de suite chez Toro Rosso finalement.

"J’ai un plan A. Aller sur les courses et faire le meilleur travail possible. C’est toujours mon plan A."

Tous ceux qui ont vu Sainz s’opposer ainsi à Marko via les médias ont pensé qu’il était sacrément gonflé, ou qu’il avait une idée derrière la tête ou déjà une autre équipe en vue...

"Oui, je peux comprendre cette analyse. Mais, de mon côté, il ne s’agissait que de partager mes réelles ambitions. Et parfois, dans le feu du moment, vous dites des choses. Mais ça, c’est tout moi : j’ai des objectifs."

Sainz estime qu’il est donc temps que son talent soit récompensé par un baquet plus compétitif.

"C’est mon seul et unique but : devenir un pilote Red Bull Racing à l’avenir. C’est ce que je veux et je l’ai déjà dit des centaines de fois."