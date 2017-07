Carlos Sainz s’impatiente chez Toro Rosso. Le pilote espagnol a franchi un cap dans le paddock du Red Bull Ring en assurant qu’il ne conduirait probablement pas une Toro Rosso en 2018. Il a été immédiatement recadré par Christian Horner, comme nous vous le rapportions hier.

C’est maintenant au tour de Helmut Marko et de Franz Tost de ramener leur jeune protégé à la raison.

Le responsable de la filière jeunes de Red Bull met en garde Sainz : il ne doit pas « mordre la main qui le nourrit. »

« Je pense qu’il est un peu dans la confusion. Je peux le voir dans son pilotage. Il a déjà fait quelques erreurs bêtes cette saison. Le contrat est clair comme du cristal. Vous savez en Autriche, on dit qu’il ne faut pas mordre la main qui vous nourrit. Et ce fut M. Mateschitz et moi qui avions poussé Sainz chez Toro Rosso. Personne d’autre ne lui aurait donné une chance. »

« Nous lui avons envoyé une lettre pour dire que nous exercerons une option sur lui et autant que je sache, depuis que je suis chez Red Bull, le pilote ne décide pas de ce que l’on fera de son contrat. C’est une décision du boss, c’est à lui de prendre des décisions. »

« Je pense qu’il devrait se concentrer sur son pilotage. Ces deux dernières courses, Kvyat s’est mieux qualifié que lui. Je ne lui ai pas parlé encore, donc peut-être que c’est une erreur de traduction entre l’Espagnol, l’Anglais et l’Allemand ! »

Helmut Marko reconnaît que Red Bull pourrait laisser partir Sainz chez Ferrari – mais l’occasion est encore loin de se présenter.

« Je lui ai dit l’an dernier, que nous pouvions parler avec Ferrari. Mais j’ai rencontré Arrivabene samedi dernier, et il n’a pas mentionné le nom de Carlos. C’est peut-être son père qui rêve d’une plus grande équipe… Son père est ici, il parle à qui veut l’entendre, c’est toujours une situation amusante. »

Sainz est-il frustré selon le Dr Marko ?

« Tout d’abord, il devrait être performant. Il devrait utiliser son matériel à son maximum. »

Le directeur de Toro Rosso, Franz Tost, a lui aussi fermement rappelé Carlos Sainz à ses devoirs de loyauté envers la petite Scuderia. Le ton monte dans l’écurie...

« La décision n’appartient pas à Carlos Sainz. Il a un contrat avec Red Bull et Red Bull décide de l’avenir de Carlos. Je suis un peu confus de cette discussion à ce moment de l’année parce que Red Bull a payé et financé toute la carrière de Carlos. Red Bull a payé pour sa saison en Formule Renault, ensuite en F3, GP3, 3.5, et pour trois ans en F1. Pourquoi Red Bull devrait le laisser partir chez n’importe quel concurrent ? Parfois, la loyauté devrait davantage compter. »