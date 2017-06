Carlos Sainz n’a fait que quelques centaines de mètres en course avant d’accrocher Romain Grosjean et ensuite Felipe Massa. Il a été contraint à l’abandon, tout comme Massa.

"J’ai pris un départ normal, sans gagner ou perdre une position," raconte Carlos Sainz.

"J’ai pris l’extérieur dans le deuxième virage afin de dépasser Fernando Alonso mais après ça, je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé. Je ne l’ai découvert qu’en regardant les images. Il y avait une Haas (Grosjean) à côté de moi, mais elle était un peu derrière moi, dans l’angle mort."

"Nous nous sommes touchés et ensuite je n’ai plus été qu’un passager de ma propre voiture. Dans le virage 3, j’ai touché Massa. J’ai terminé dans le mur et grâce à Dieu, je n’ai rien."

"Ce sont des choses qui arrivent parfois quand on est au milieu du peloton. Il faut maintenant que je tourne la page et que je commence à penser à la prochaine course," ajoute le pilote espagnol.

Sainz risque une pénalité puisqu’il est convoqué par les commissaires de la FIA. Pas certain que la théorie de l’angle mort soit suffisante...