Carlos Sainz est particulièrement satisfit de sa dixième place aujourd’hui en qualification, mais il se dit que pour conserver sa position demain en course, il aura peut-être besoin d’un peu de chance.

"Ce fut une très bonne journée pour nous," se félicite Carlos Sainz. "Nous avons progressé entre la Q1 et la Q2, mais moins en Q3. Je suis presque parti à la faute dans le dernier tour et je n’ai pas amélioré. Cela n’a pas été facile."

Quel sera l’objectif demain en course ?

"Nous savons que nous allons être mis sous pression par les Renault et les Force India. Nous allons donc faire une course sur la défensive. Ce ne sera pas facile, car sur ce circuit, on utilise souvent les arrêts au stand pour dépasser. La clé, ce pourrait être la voiture de sécurité et j’espère que cela jouera en notre faveur," ajoute le pilote espagnol.

Son équipier Daniil Kvyat n’était lui pas content de se faire éliminer en Q2, avec la 13e place. Il était mécontent de l’équilibre de sa STR12, qui a été modifiée pendant la séance.

"J’ai eu une tentative, qui s’est avérée bonne. Et juste après, la voiture n’avait plus du tout le même équilibre. Tout a changé. La piste a fortement évolué dans la deuxième partie de la qualification, nous ne pouvions pas trouver le bon réglage et ce fut le cercle vicieux : moins de motricité, moins de sensation dans la voiture."

"Nous devons analyser ce qui s’est passé. Mais j’ai senti que, lors d’une tentative, la partie avant de la voiture se comportait bien, puis ensuite ce n’était déjà plus suffisant. J’aime lorsque l’avant se comporte de manière stable. Mais j’ai ce sentiment que dans une seule tentative. C’est un peu décevant. Mais au moins les sensations du pilotage coïncident avec le résultat."

"J’ai été un peu dur à la radio mais tout va bien avec l’équipe. Elle comprend que j’ai été frustré."