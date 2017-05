Ce dimanche, il n´y a pas que le Grand Prix de Monaco qui va se jouer.

A des milliers de kilomètres de la principauté, l´Indy 500 va avoir lieu aux Etats-Unis. Cette édition est spéciale, puisque Fernando Alonso va y participer, ce qui a fait beaucoup parler dans le monde de la F1.

Carlos Sainz, qui n´a jamais caché son admiration pour son compatriote, va garder un œil sur le pilote McLaren durant la compétition.

« J´ai regardé les qualifications et je ne suis pas surpris de voir à quel point il a été bon. Je savais qu´il le serait. »

Même s´il est compliqué de pronostiquer un résultat, le pilote Toro Rosso croit que le double champion du monde peut briller à Indianapolis.

« La course est une autre histoire, elle dure longtemps et tellement de choses peuvent arriver, mais je suis sûr qu´il va faire tout aussi bien. »

« Je suis certain que nous tous, les pilotes de Formule 1, nous allons le regarder et l´encourager, en espérant qu´il soit bon et qu´il nous représente bien. »