Alain Prost, qui occupe des fonctions influentes chez Renault, a récemment fait l’éloge de Carlos Sainz, assurant que le jeune espagnol avait d’ores et déjà le niveau pour conduire pour Ferrari. Le Français pensait aussi peut-être à Renault, qui aurait tenté de signer Sainz durant la dernière intersaison…

L’opération flatterie semble en tout cas avoir réussi. Carlos Sainz s’est dit en effet particulièrement honoré par cet hommage du Français.

« Pour moi, que quelqu’un comme Prost dise cela à mon propos… vous pouvez imaginer ce que je ressens. Il est l’une des personnes les plus importantes en F1. Pour moi, il était au même niveau qu’Ayrton Senna. »

« Il y a trois ou quatre ans, je n’aurais pas imaginé que quelqu’un dirait quelque chose comme cela à mon sujet, donc cela signifie que je dois continuer à faire les choses juste comme je les ai faites ».

Puisque le contrat de Jolyon Palmer arrivera à expiration à la fin de la saison, Carlos Sainz pourrait être une cible de Renault en 2018. Mais l’Espagnol n’oublie pas le conseil de son père : se concentrer sur 2017 avant de penser à autre chose…

« Je parlerai de 2018 quand 2017 sera terminé. Pour le moment, sans avoir disputé la première course, je pense que c’est me projeter trop dans le futur, et c’est prendre l’énergie à un endroit pour la mettre à un autre endroit. Toute mon énergie est sur Melbourne, ensuite la Chine, ensuite Bahreïn… Course par course. Et ensuite, nous verrons où nous serons. »