Carlos Sainz a marqué quatre points de plus pour son équipe Toro Rosso et ourtant tout aurait pu s’arrêter très vite lorsque lui et son équipier Daniil Kvyat ont failli s’accrocher peu après le départ.

"Les gens se sont beaucoup amusés avec cette course," se réjouit Carlos Sainz. "Tout est arrivé aujourd’hui. Pour ma part, j’ai seulement eu des problèmes avec mon équipier en début de course. J’ai dû ’éviter pour ne pas risquer des dommages majeurs. Après ça, j’ai été dans l’obligation de remonter dans le classement. Je termine finalement à la quatrième place et je crois que ces quatre points sont très précieux. Nous avons bien terminé ce week-end qui a été compliqué."

Daniil Kvyat n’a malheureusement pas été très loin dans cette course. "J’ai regardé cette course avec le cœur lourd, car je voulais vraiment la faire," déclare Daniil Kvyat. "C’est très décevant, car je pense que nous aurions pu marquer de bons points aujourd’hui. Malheureusement, ma voiture s’est arrêtée, elle m’a laissé tomber. Mon week-end avait été parfait jusqu’à la course et j’ai fait ce que j’ai pu, mais je ne peux pas tout contrôler. Je vais continuer à me battre et à travailler. Je vais continuer à faire mon job comme je l’ai toujours fait. Je ne vais pas laisser démoraliser par des journées comme celle-ci."