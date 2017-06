Son avenir chez Red Bull étant potentiellement bloqué, au cas où Ricciardo et Verstappen décideraient d’y rester, Carlos Sainz va discuter avec d’autres équipes dont Renault en vue d’un volant pour 2018. Toutefois, l’Espagnol veut préserver une bonne relation avec le giron Red Bull durant ces négociations, d’autant qu’une clause le lie toujours à une promotion dans l’équipe première.

"S’ils l’appliquent, ce sera compliqué de dire non" avoue Sainz. "J’ai confiance en Helmut Marko et Red Bull pour qu’ils fassent les bonnes choses pour mon futur. Ils sont fiers de mon évolution en tant que pilote et je suis très reconnaissant envers Helmut Marko pour m’avoir aidé. Il m’a donné beaucoup de conseils et je ne pense pas qu’il y aura de mauvaise communication ou d’incompréhension".

Red Bull avait validé sa prolongation de contrat en juin dernier en vue de cette année, mais Sainz pense que son équipe le fera patienter plus longtemps cette saison.

"Cela se produira certainement plus tard dans la saison. Je pense qu’il est trop tôt pour savoir ce qu’il se passera dans l’équipe de pointe et il est un peu tôt pour moi pour commencer à négocier. C’est une saison très importante pour Toro Rosso et pour moi et je ne veux pas commencer à parler trop tôt d’une promotion ou d’un changement".

"Ils savent que je veux être dans une équipe de pointe et ils savent ce dont je suis capable. Ils savent aussi que je ne veux pas être troisième pilote dans une équipe et ils commencent à comprendre que je ne mérite pas de me retrouver dans le rôle de troisième pilote" conclut-il.