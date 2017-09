Carlos Sainz devrait, normalement, quitter Toro Rosso et rejoindre Renault, soit pour la saison prochaine, soit dès le prochain Grand Prix de Malaisie. Des sources concordantes rapportent que le contrat de l’Espagnol devrait être signé le week-end prochain, à Singapour.

Parallèlement, McLaren abandonnerait Honda pour s’engager avec Renault, tandis que Toro Rosso serait le nouveau client du motoriste japonais. L’autre gagnant de l’histoire serait Pierre Gasly : le Français remplacerait Sainz dans la Toro Rosso dès la Malaisie.

En dépit de cette agitation médiatique, Carlos Sainz ne peut encore confirmer la véracité de ces informations. Mais l’ancien champion de Formule 3.5. Renault est resté somme toute très prudent…

« Red Bull fait au mieux pour ma carrière donc peu importe ce qu’ils décident, je l’accepterai. C’est difficile pour moi parce que ce que je dis pourrait plaire à une personne et déplaire à une autre, donc je préfère ne rien dire. »

« Tout ce que je sais c’est que je veux remercier beaucoup de personnes chez Toro Rosso, parce que c’est grâce à elles que je suis devenu le pilote que je suis aujourd’hui. »

Cette dernière parole a des airs de mot d’adieu, mais Sainz n’ira pas plus loin pour le moment. Le jeune pilote dit d’ailleurs « ne pas savoir » si la conclusion de l’accord entre McLaren et Renault, directement liée à son transfert, est imminente.

« Mais je pense que, pour le bien de toutes les équipes impliquées, ils [McLaren, Renault et Toro Rosso] vont devoir prendre une décision, et le plus tôt sera le mieux, car la préparation de la saison 2018 a déjà commencé. »

Selon la presse allemande, le montant du transfert de Carlos Sainz de Red Bull à Renault serait de 8 millions d’euros. Cependant certaines rumeurs avancent que Red Bull aurait accepté de libérer Sainz gratuitement – condition pour que Renault accepte de perdre Toro Rosso comme client.

Toujours selon la presse allemande, Carlos Sainz aurait déjà moulé un baquet à Enstone la semaine dernière.