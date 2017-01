De nombreux observateurs s’inquiètent de l’absence de spectacle et de dépassements cette saison en F1 avec l’apparition des nouvelles monoplaces, qui seront plus rapides en virage et réduiront drastiquement les distances de freinage. A contre-courant de la tendance actuelle, Carlos Sainz ne veut pas encore s’inquiéter et garde confiance en l’avenir de sa discipline.

« Comment les gens peuvent-ils savoir ? » s’interroge l’Espagnol. « Je n’aime pas entendre autant de personnes négatives comme ça a été le cas depuis quelques mois. Et je ne sais pas comment ils peuvent dire cela avant que nous ayons testé les voitures. Nous avons la chance d’une F1 renouvelée, voyons ce qu’elle donnera. Peut-être que le DRS aura plus d’effet, peut-être que les pneus nous permettront d’attaquer plus et de dépasser plus, cela pourrait être positif ».

Le pilote Toro Rosso est confiant que la formule appliquée pour 2017 est la bonne et qu’elle marquera un vrai progrès pour améliorer le spectacle de la discipline qui a été très critiquée dans les dernières années pour le manque de vitesse et d’exigence envers les pilotes.

« Les moteurs font déjà 1000 chevaux, nous aurons les appuis les plus élevés depuis longtemps, similaires à la grande époque dont tout le monde parle. Nous n’avons pas vu des pneus aussi larges depuis des décennies et Pirelli assure qu’ils se dégraderont moins afin que l’on puisse attaquer. Les dépassements ? Il n’y en avait pas énormément en 2004 et 2005 et des millions de personnes regardaient ».

Comme Vettel, Sainz a enfin tenu à souligner la très bonne décision, selon lui, de laisser les pilotes se battre en les punissant moins : « Il y aura plus de tension, plus de dépassements car nous étions très limités par ce que les commissaires acceptaient, et c’était assez inconstant. Il semble qu’ils vont lâcher du lest et nous laisser nous battre, c’est ce que tout le monde veut ».