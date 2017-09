Carlos Sainz a signé une 4e place magistrale hier à Singapour mais il ne sait pas encore si c’était son cadeau d’adieu à Toro Rosso.

Le pilote espagnol pourrait en effet être transféré chez Renault F1 dès la Malaisie, les discussions se poursuivant entre Renault F1, le clan Palmer et Helmut Marko.

Cyril Abiteboul souhaiterait évidemment commencer la relation au plus tôt avec Sainz, mais, pour cela, il faut que Jolyon Palmer accepte une contrepartie financière pour lâcher son baquet avant l’heure et éviter un procès pour rupture de contrat.

"C’est une belle manière de dire au revoir à l’équipe mais je ne sais pas si c’était ma dernière course pour eux," indique Sainz.

"En tout cas je continue à agir comme si ça ne l’était pas. J’ai dit avant la course à mon équipe et à mes mécaniciens de ne pas s’inquiéter de ce qui arrivera après. Je voulais juste faire un week-end parfait avec eux et c’est enfin arrivé."

La situation devrait se dénouer cette semaine. Dans le cas où Sainz sauterait dans le baquet de la RS17 en Malaisie, c’est Pierre Gasly qui ferait ses débuts en Formule 1 chez Toro Rosso.