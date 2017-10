Carlos Sainz va quitter Toro Rosso à la fin de cette saison pour une nouvelle aventure chez Renault F1, en 2018.

Le pilote espagnol a été prêté par l’équipe autrichienne et peut être rappelé si nécessaire. Et beaucoup pensent qu’il y a de grandes chances que Sainz pilote une Red Bull en 2019 si Daniel Ricciardo et / ou Max Verstappen s’en vont.

Christian Horner a assuré que sa priorité était de garder les deux pilotes actuels mais la perspective de piloter une Red Bull Renault ou Honda toujours pas assez compétitive pour le titre en 2019 pourrait les faire fuir ailleurs.

Qu’en pense Sainz ?

"Honnêtement, pour le moment, 2019 m’importe peu. Il peut effectivement se passer beaucoup de choses du côté de Red Bull, comme cela a été dit, mais je ne maitrise rien de cela. Ce qui arrivera, arrivera," dit-il.

"L’an prochain je serai chez Renault et ma priorité sera de décrocher des résultats pour cette équipe. Je ne pense pas à 2019. Je veux essayer de signer les résultats que Renault attendra de moi, des résultats qui ont fait jusqu’à aujourd’hui que Red Bull a voulu me garder dans son giron. C’est aussi simple que ça."

"Je n’ai pas de plan à long terme, je vais prendre les courses les unes après les autres, comme je l’ai fait depuis mes débuts en F1. Je suis dans une bonne position maintenant."