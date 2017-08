Carlos Sainz a marqué le point de la dixième place aujourd’hui en Belgique et il doit bien l’avouer, il ne pensait pas être capable de faire ça avant de prendre le départ.

"Avant d’arriver à Spa, je voyais la zone des points comme un objectif très difficile à atteindre et c’est donc une surprise pour moi," affirme Carlos Sainz.

"Nous avions un bon rythme et ce point, nous le méritions. Spa est un circuit sur lequel j’ai toujours été à l’aise et je voulais donc faire une belle course."

Dimanche prochain, rendez-vous à Monza, un autre circuit qui s’annonce très difficile pour la Toro Rosso.

"Mes espoirs de marquer des points là-bas sont très faibles, ce sera pratiquement impossible. Pour y arriver, il faudrait quelques abandons, mais c’était aussi le cas ici. Nous avons marqué un point ici et nous pouvons être très contents de ça," ajoute le pilote espagnol.

Daniil Kvyat a fait une course assez anonyme, mais sans faute.

"Je ne marque pas de points aujourd’hui mais la 12e place, après être parti 19e, est un bon résultat selon moi," dit le Russe.

"Je n’avais rien à perdre aujourd’hui alors j’ai attaqué au maximum. Je ne finis pas loin de Carlos et je suis content qu’il ait pu marquer un point pour l’équipe. C’était un week-end difficile et le prochain, à domicile, le sera encore parce que Monza ne jouera pas en notre faveur. Nous ferons de notre mieux devant les fans italiens," ajoute-t-il.