Renault F1 a repris la septième position du Championnat Constructeurs après les magnifiques débuts de Carlos Sainz au Grand Prix des États-Unis.

À l’attaque pour finir sixième et égaler le meilleur résultat de l’équipe cette saison, Carlos s’est classé septième.

Malgré un bon départ, Nico Hülkenberg était moins chanceux et devait abandonner après la chute de pression d’huile de sa voiture en début de course.

"J’ai connu de superbes débuts avec Renault et j’ai vraiment pris du plaisir en piste," commente l’Espagnol.

"D’entrée, j’étais de plus en plus en confiance avec la voiture au fil des tours. Cela m’a permis d’attaquer encore plus. J’ai pu affronter les Force India qui étaient hors de portée pour l’écurie lors des derniers rendez-vous. C’était donc une excellente chose de pouvoir en dépasser une et d’attaquer l’autre. Tout s’est parfaitement déroulé sur l’ensemble du week-end. Je savais que je pouvais être rapide et j’avais confiance en moi. Toute l’équipe m’a vraiment aidé et c’était la clé d’une adaptation rapide. Connaître d’aussi bonnes qualifications et une aussi bonne course me réjouit vraiment. Je tiens à adresser un grand merci à chaque membre de l’équipe."

Pour Nico Hülkenberg, "c’est vraiment dommage que cela se soit passé ainsi. J’apprécie vraiment cet endroit, mais les résultats ne suivent malheureusement pas. Nous avons eu un problème avec une chute de pression d’huile. Cela nous a contraints à l’arrêt et à l’abandon. Parfois, les choses ne vont pas en votre faveur et il faut faire avec. Nous inverserons la tendance la semaine prochaine au Mexique."