Où sera Carlos Sainz en 2018 ? Devra-t-il toujours son frein chez Toro Rosso ou rejoindra-t-il enfin une équipe de pointe ?

La situation chez Red Bull semble bloquée puisque l’écurie autrichienne compte en son sein deux jeunes pilotes, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, qui sont sous contrat et donnent entière satisfaction. En revanche, certaines rumeurs font de l’Espagnol (comme de Ricciardo) un possible remplaçant de Kimi Räikkönen si le Finlandais venait à ne pas être prolongé chez Ferrari.

Être dans les tablettes de Ferrari réjouit évidemment Carlos Sainz, qui tempère néanmoins toute velléité de départ du giron Red Bull.

« Tout pilote aimerait être sur la liste de Ferrari. Mais je dois beaucoup à Red Bull. »

« Pour moi, il n’y a pas assez de places pour tous les bons pilotes en F1. Regardez Fernando Alonso. Je ne demande pas que toutes les voitures soient les mêmes, mais si Fernando réalise un week-end parfait, il ne peut être sur le podium. »

« Mais aussi longtemps que je serai un pilote Toro Rosso, je ne perdrai pas l’espoir d’être promu chez Red Bull. Donc je donnerai tout. »

Le souhait de Franz Tost, le directeur de Toro Rosso, est de conserver ses deux pilotes actuels l’an prochain. Carlos Sainz refuse pour le moment de confirmer que c’est aussi son désir.

« Je n’y pense pas encore. Il est trop tôt et pour moi il est nécessaire de laisser toutes les portes ouvertes. Mais je ne fermerai jamais la porte à une année supplémentaire chez Toro Rosso, parce que pour le moment je suis très heureux ici. »