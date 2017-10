Carlos Sainz s’attendait à ce que cette course soit difficile pour lui, mais il était en bonne position pour marquer des points lorsqu’il fut contraint à l’abandon.

"J’ai abandonné à cause d’un problème sur mon groupe motopropulseur, probablement un souci électrique," explique Carlos Sainz.

"Ils sont en train d’investiguer afin de comprendre ce qui est arrivé. Nous faisions une belle course jusque là. Nous avions un bon rythme en pneus super tendres et nous ne nous y attendions pas. Nous avions la possibilité de dépasser les Renault et les McLaren qui avaient de vieux pneus. Nous avions la possibilité de marquer des points alors que nous ne l’espérions pas."

"Cette journée a donc été positive, car selon nos simulations, nous n’avions aucun espoir d’espérer marquer des points. Ce qui est dommage, c’est que Williams a marqué beaucoup de points et nous pas. La bonne nouvelle, c’est que la prochaine course aura lieu dimanche prochain et que nous pourrons récupérer," ajoute le pilote espagnol.