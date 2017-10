Carlos Sainz a disputé son dernier Grand Prix avec l’équipe Toro Rosso ce week-end au Japon, il sera en effet au volant de la Renault de Jolyon Palmer dès le prochain Grand Prix des USA.

Mais ce week-end, Sainz et Toro Rosso essayeront de l’oublier au plus vite. L’Espagnol a en effet détruit sa voiture le vendredi avant de sortir de la piste aujourd’hui en course dès le premier tour, ce qui a entraîné son abandon immédiat.

"Nous savions que nous devions prendre des risques dès le début de la course afin de gagner quelques positions mais après les deux premiers virages, je n’étais qu’en 19e position," raconte Carlos Sainz. "Dans un virage, j’ai pris un peu à l’extérieur et c’était très sale, peut-être à cause d’une course précédente. Je suis sorti de la piste et il n’y a pas grand-chose à dire de plus."

Son ingénieur l’a alors remercié pour toutes les années passées chez Toro Rosso. "Je voulais faire du bon boulot pour l’équipe aujourd’hui afin de leur dire aurevoir avec la manière, mais quand vous prenez des risques, ce genre de choses peuvent arriver."

Sainz va commencer à travailler avec Renault dès demain. "Oui, je vais commencer à travailler pour la course d’Austin dès demain, mais ce n’est pas le moment idéal pour parler de l’avenir. Je veux surtout présenter mes excuses à Toro Rosso pour mon erreur d’aujourd’hui. Je ne voulais certainement pas que cela se passe comme ça," conclut l’Espagnol.

De son côté, Pierre Gasly n’a lui pas réussi à entrer dans les points pour son 2e Grand Prix de Formule 1. Il finit 13e, soit une place de mieux qu’en Malaisie.

"C’était une course assez difficile, je suis un peu déçu. Le rythme général n’était pas génial aujourd’hui, et j’étais toujours en train de lutter un peu avec la voiture. J’ai essayé de faire de mon mieux et, à un moment donné, je réussissais à rester derrière une Haas, mais dès que j’ai commencé à combler l’écart, cela devenait trop difficile de tenir les pneus ou de dépasser. Puis, après un gros blocage de roue au freinage, nous avons dû nous arrêter plus tôt que prévu."

"Ce n’était certainement pas facile, c’est sûr, mais nous continuerons à pousser ! Nous devons maintenant analyser la course d’aujourd’hui et essayer d’améliorer la performance globale."