Nous n’étions qu’en début de course lorsque Carlos Sainz et Lance Stroll se sont mal compris dans le premier virage. Le jeune Lance Stroll était à l’extérieur pour effectuer son freinage et Carlos Sainz a pris cela pour une invitation à passer à l’intérieur alors qu’il sortait des stand après son premier et seul arrêt.

Lance Stroll qui pensait que Sainz n’allait pas l’attaquer là s’est rabattu sur la Toro Rosso, ce qui a entraîné l’abandon des deux pilotes. Carlos Sainz semble avoir été un peu optimiste dans cette tentative de dépassement…

“Je sortais des stands et j’ai vu que Lance était très large. Je pensais qu’il était si large car il voulait me laisser passer. Il n’a pas bloqué ses roues, il est entré dans le virage en ayant sa voiture sous son contrôle. Mais il a négocié ce virage comme si je n’étais pas là. Je crois qu’il ne m’a pas vu. Il ne s’attendait pas à ce que je sois là,” explique Carlos Sainz.

Lance Stroll a bien sûr un autre point de vue.

“Il m’a touché sur le côté. Il était à 50 ou 60 mètres derrière moi lorsque nous étions dans la zone de freinage et c’est au milieu de ce virage qu’il m’a percuté. C’est vraiment pas de chance. J’espère qu’il va être pénalisé. Aux commissaires de décider. J’espère que la chance va bientôt revenir pour moi. Je pourrais être frustré, mais à quoi cela me servirait ? Il reste encore de nombreuses courses à disputer, mais là, je suis très déçu.”

Après la course les commissaires ont tranché : ce sera 3 places de pénalité sur la grille en Russie pour Carlos Sainz, la FIA jugeant que Sainz avait été bien trop optimiste dans sa manoeuvre pour passer Stroll en sortant des stands.

Sainz reçoit aussi deux points de pénalité sur sa licence, il en totalise donc 7 dorénavant, comme son équipier Daniil Kvyat.