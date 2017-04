La FIA a confirmé avant le week-end de Sotchi que les trois moteurs les plus performants en F1 se tenaient en trois dixièmes, après avoir effectué des tests précis. Une affirmation qui fait grincer des dents du côté de Renault et de ses clients.

"J’ai vu la nouvelle selon laquelle les trois meilleurs moteurs se tiennent en trois dixièmes et j’ai failli la commenter sur Twitter en m’en moquant" affirme Carlos Sainz.

"Nous avons fait des progrès mais nous ne sommes pas plus près qu’un demi-seconde. Quand j’ai entendu Pérez dire que c’est vrai, j’ai failli rire et je suis sûr que Max Verstappen a également failli rire".

"Renault a fait des progrès, sinon Hulkenberg ne serait pas où il est, mais nous sommes encore à plus d’une demi-seconde du Mercedes, surtout en qualifications. En course, ce n’est pas si mal, mais le moteur Mercedes a plus d’une demi-seconde en qualifications".

Un avis que partage Daniel Ricciardo, y compris en se comparant à Ferrari.

"Quand je regarde l’écart face à Ferrari ici, je ne comprends pas la FIA car il est évident que l’écart et plus grand. Si ce n’étaient que trois dixièmes, je serais content".