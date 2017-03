Carlos Sainz et Toro Rosso s’apprêtent à se lancer sur une nouvelle saison dont l’objectif est clair : ramener la 5e place au championnat des constructeurs. Le pilote espagnol, qui doit lui aussi se montrer à son avantage en vue de la saison prochaine, se sent en tout cas bien préparé pour cette épreuve.

« Je suis prêt. Je dirais que s’il y a une course où vous êtes toujours prêt, c’est l’Australie, parce que vous y pensez et vous vous y préparez pendant des mois ! Donc, oui, définitivement, c’est une course où je me sens plus prêt que jamais ».

« J’ai fini 9e les deux fois où j’ai couru en Australie, mais j’en veux plus. Je pense que c’est possible de le réussir. Les deux dernières années, j’ai fini 9e, mais nous aurions pu finir bien plus haut. Je me rappelle avoir roulé en 5e place à un moment donné à la fois en 2015 et en 2016 mais à la fin, nous n’avons pas simplement tiré le maximum de ces situations. Donc nous en voulons vraiment plus cette année ! »

« Parce que la course en Australie est la première de la saison et parce que c’est celle qui est la plus éloignée, c’est la course où nous arrivons le plus tôt. Je suis arrivé ici dimanche soir, une semaine avant la course, donc nous avons du temps libre. Je l’utilise pour m’adapter au changement de fuseau d’horaire et j’ai eu un peu de temps pour moi, donc vous apprenez à mieux connaître la ville, à visiter des endroits sympathiques. »

Daniil Kvyat a lui été moins chanceux que son coéquipier à Melbourne : c’est le moins que l’on puisse dire puisqu’il n’y a jamais vu le drapeau à damier à l’arrivée depuis deux saisons !

« J’ai eu deux abandons les deux dernières années en Australie, mais je préfère oublier cela et seulement me rappeler mes débuts ici en 2014. J’avais marqué mes premiers points pour Toro Rosso. Je suis excité de revenir de nouveau ici et de finalement démarrer la saison ! »

« Je dirais que j’arrive sur cette première course plus en forme que jamais. La préparation a été la clef cet hiver. C’est important chaque saison, mais cette fois, encore plus, à cause du changement de règlement… Donc nous avons vraiment beaucoup travaillé pour être physiquement et mentalement prêt pour cette nouvelle saison. »

Comme le pilote espagnol, le Russe profite aussi de son temps libre…

« J’ai visité Melbourne plusieurs fois parce que nous arrivons toujours ici assez tôt dans le but d’éviter le jet-lag. C’est une ville adorable avec un style de vie très cool. J’adore être un touriste et cela ne me dérangerait pas de vivre ici ! Le seul problème, c’est que c’est assez loin. Je pense que ma famille me manquerait et je suis heureux où je suis aujourd’hui, à Monaco. Et je me rappelle vraiment adorer les petits-déjeuners en Australie ! L’hôtel où nous sommes est toujours impressionnant, donc je prends un gros petit-déjeuner chaque matin de la semaine ! »