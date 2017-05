Carlos Sainz a marqué les points de la septième place et il l’a fait à Barcelone, devant son public. Le jeune pilote espagnol est donc très content de sa journée.

"Je pense que nous pouvons être content, car on a attaqué du début à la fin," raconte Carlos Sainz. "J’aurais peut-être pu faire mieux s’il n’y avait pas eu ce chaos dans le premier virage après le départ, car j’ai été obligé de sortir de la piste pour éviter l’accident. Mais je termine à la septième place après avoir pris le départ de la 12e position et je peux donc être très content de ma course."

Un peu plus tard en course, Kevin Magnussen a essayé de dépasser Carlos Sainz à la sortie de l’allée des stands en roulant sur l’herbe. "Je comprends pourquoi il a fait ça. A sa place, j’aurais fait la même chose. Il a essayé de me dépasser en roulant dans l’herbe et il ne m’a pas laissé d’espace, mais ça aussi je le comprends. J’espère que le public a apprécié, car il y a eu de l’action durant toute la course. Les courses ne sont pas toujours amusantes ici, mais aujourd’hui, il y a toujours eu de l’action," ajoute Sainz.

Daniil Kvyat peut lui aussi être très content de sa course puisqu’il marque finalement les points de la 9e place après avoir pris le départ de la dernière ligne de la grille de départ.

"C’est génial de marquer des points aujourd’hui," se félicite le pilote russe. "Je suis fier de moi et de mes ingénieurs. Nous n’avons pas baissé les bras après nos difficultés d’hier et nous avons choisi une très bonne stratégie pour passer de la dernière place à la 9e. Bien sûr, nous devons maintenant chercher ce qui nous est arrivés hier afin que cela ne se reproduise plus. J’ai dépassé de nombreuses voitures alors que ce n’est pas facile sur ce circuit. J’ai apprécié chaque tour de cette course. Un grand merci à tout le monde !"