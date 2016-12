Lors de cette saison 2016, certains pilotes sont sortis du lot. C´est le cas de Carlos Sainz qui a réussi des performances impressionnantes, et a su terminer très souvent dans le top 10 avec une monoplace équipée d´un moteur de l´année dernière.

L´Espagnol a littéralement dominé son coéquipier Daniil Kvyat : depuis le retour du Russe chez Toro Rosso en cours d´année, ce dernier a marqué seulement 4 points contre 42 pour Sainz.

Carlos Sainz reconnaît que le Grand Prix de Barcelone, la première course sans Max Verstappen dans l´équipe de Faenza, a marqué un tournant.

« J´ai eu un déclic là-bas. »

Néanmoins, l´Ibère n´est pas d´accord avec ce que beaucoup de personnes ont pu lui dire : non, sa tâche n´a pas été facilitée depuis le retour de Kvyat.

« Je sais que c´est une coïncidence, que j´ai commencé à montrer des performances lorsque Max est parti. Cela n´aurait rien changé s´il était resté dans l´équipe. »

Pour Sainz, quelques dommages collatéraux, survenus lors des 4 premières courses de l´année, donnent la fausse impression qu´il a mieux roulé par la suite. En effet, en Chine, il a été bloqué par Sebastian Vettel dans les stands, et il a eu son système de refroidissement abîmé par l´aileron avant de Kvyat à Sotchi.

« Avant Barcelone, certaines choses me sont arrivées, sur lesquelles je n´avais pas d´influence. Cela ne s´est plus reproduit par la suite. Cela n´a rien à voir avec Max : j´ai pu tout simplement montrer de quoi j´étais capable. »

Comparé à sa toute première saison en F1, Sainz est pleinement satisfait.

« Je suis très fier de mes performances lors de cette saison 2016. J´ai eu quelques problèmes comme des mauvais arrêts au stand, qui m´ont agacé, mais de manière générale, cela s´est amélioré. J´ai maintenant une approche plus positive de ces choses-là. »

Sainz se souvient aussi du Canada : après avoir dû partir de la 16e place, parce qu´il s´était crashé la veille en qualifications, sa course a été remarquable.

« J´ai traité la chose complètement différemment dans mon cerveau et j´ai réalisé ma meilleure course – en partant de la 16e place et en arrivant à la 9e. C´était ce genre de mauvais moment dont on sort plus fort. Cela m´a donné un élan pour le reste de la saison. »

Sainz fait un bilan très positif en comparant ses deux années en catégorie reine.

« Par rapport à 2015, je suis complètement un autre pilote, pas seulement au niveau des résultats, mais aussi en ce qui concerne le sentiment de faire vraiment partie de la F1. Cela me rend fier. »