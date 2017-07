Carlos Sainz a terminé la qualification du Grand Prix de Hongrie dans le top 10 et pour lui, c’est déjà une source de grande satisfaction.

"J’ai fait un très bon tour et je suis très content, car la qualification ici est l’une des plus difficiles de l’année, d’autant plus que les Renault et les McLaren sont très compétitives sur cette piste. Je crois que j’ai fait l’un e mes meilleurs tours depuis que je suis en F1," affirme Carlos Sainz.

Quelle sera la stratégie demain en course ?

"Nous commençons la course dans la zone des points et en plus, je vais prendre le départ depuis la partie propre de la piste, ce qui va nous aider. Mais demain en course, on ne s’attend pas vraiment à améliorer notre classement de façon spectaculaire. Nous allons seulement essayer de faire une course propre."