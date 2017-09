Carlos Sainz aura un nouveau coéquipier en Malaisie et au Japon en la personne de Pierre Gasly. La mission du Français ne sera pas aisée face à l’Espagnol : Sainz est actuellement en pleine réussite et il vient de signer le meilleur résultat de sa carrière en F1.

« Ma 4e place à Singapour me fait toujours rugir de plaisir, et elle me donne un gros coup de boost pour Sepang ! C’était un sentiment incroyable d’obtenir mon meilleur résultat avec l’équipe. Nous avons travaillé très dur et nous l’avons finalement mérité ! J’ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux cette semaine, et mon moment favori, c’est quand je passe la ligne d’arrivée, et que je célèbre mon résultat avec mon ingénieur en criant à la radio BOOMSHAKALAKA ! »

« Et maintenant, je suis prêt pour la Malaisie. J’y ai de bons souvenirs, en particulier en 2015. J’avais réalisé ma meilleure remontée en course (de la 15e à la 8e place). La météo à Sepang est toujours spéciale. Les averses ne sont jamais loin et il n’est pas étrange de voir le soleil pendant une minute et puis, soudainement, un orage survenir, en particulier l’après-midi. Cela dit, il n’a jamais plu en Malaisie depuis que j’y coure. Peut-être cette année ? »

Carlos Sainz se rendra ensuite sur les terres d’adoption de Pierre Gasly, à Suzuka. Apparemment, il y aime autant piloter que déjeuner…

« Avant de courir en F1 je n’étais jamais allé au Japon. Après ma première course ici en 2015, ce week-end est devenu mon favori ! Il y a beaucoup de raisons à cela : j’apprécie le tracé, les fans sont incroyables, passionnés, très polis, et la culture japonaise est vraiment différente et plaisante. Les cadeaux que je reçois des fans japonais sont probablement les plus particuliers de toute l’année. Les fans me disent toujours de pousser beaucoup et de crier Banzai ! C’est quelque chose que j’aime voir, ça me motive ! Je reçois aussi de la nourriture japonaise typique et des chocolats. Les sushis font partie de mes plats favoris ; heureusement, de nos jours, vous pouvez en manger presque partout, mais je dois dire que les sushis que vous trouvez au Japon font partie des meilleurs. Mais ce que j’aime surtout en allant à Suzuka, c’est le Bœuf de Kobe. »