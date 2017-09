Carlos Sainz est frustré de ne pas rouler lors des Libres 1 pour la deuxième fois de suite.

L’Espagnol va en effet devoir faire l’impasse sur cette séance puisque Sean Gelael va conduire sa monoplace, comme cela a été le cas à Singapour. Pierre Gasly, qui a pris le baquet de Daniil Kvyat, sera quant à lui logiquement favorisé pour ses débuts dans la deuxième voiture de l’équipe de Faenza.

"Disons qu’en ce moment, je ne suis pas l’homme le plus heureux du monde, étant donné que je vais manquer pour la deuxième fois consécutive les premiers essais libres," reconnaît Sainz à Sepang.

"Apparemment, cela n’a pas été un problème à Singapour parce que nous avons réussi à aller en Q3 et être 4e. Mais lors d’un week-end plus rude, comme ici en Malaisie, je m’attends à avoir pas mal de travail à réaliser en Libres 2 et 3. J’espère que nous pourrons faire de notre mieux et être forts, comme nous l’avons été à Singapour."

Toutefois, l’Espagnol admet qu’il était vraiment heureux du meilleur résultat réalisé dans sa carrière à Singapour, même s’il a manqué la première séance des essais libres.

"Cela a été un week-end génial dans tous les domaines. D’abord, toutes les bonnes nouvelles le vendredi pour mon avenir, puis la Q3 le samedi, la 4e place le dimanche. C’était probablement le meilleur week-end que j’ai pu vivre en Formule 1."

Sainz ne semble pas penser que son transfert imminent chez Renault lui a insufflé l’énergie nécessaire pour livrer son meilleur pilotage.

"Cela ne m’a pas vraiment influencé. Sincèrement, j’ai fait tout ce que je pouvais cette année, c’est juste que cela a été mon meilleur résultat en Formule 1, ce qui est plutôt sympa à avoir durant le même week-end. Je suis très fier de cela. Nous avons fêté cela dimanche, mais en même temps, dès le lundi, je regardais des vidéos de l’année dernière en Malaisie et j’ai tourné très vite la page."