Carlos Sainz aurait pu être satisfait de sa 12e place aujourd’hui en qualification, mais devant son public en Espagne, il espérait faire mieux.

"Je pense qu’il aurait été difficile de faire mieux aujourd’hui," déclare Carlos Sainz. "Depuis le début du week-end, nous nous disions que nous pourrions entrer en Q3 si une Force India ou une Renault avait des problèmes, mais comme d’habitude, les Force India ont gagné une demi-seconde entre la séance de ce matin et la qualification. Ils ont aussi progressé chez Haas et cela nous a mis dehors de la Q3."

"Comme toujours, mon objectif demain en course sera de terminer dans la zone des points. Il est certain que je n’aime pas cette 12e place devant mon public, ce n’est pas suffisant. Nous sommes un peu plus compétitifs en conditions de course," ajoute le pilote espagnol.

Daniil Kvyat s’élancera depuis la dernière position de la grille de départ et il est bien sûr très déçu. "La voiture était très difficile à piloter et pour tout vous dire, je crois que nous devons changer certaines choses. C’était déjà difficile hier et cela a continué aujourd’hui. C’est bien sûr très décevant. Nous allons maintenant analyser les données afin de découvrir où sont mes problèmes ici à Barcelone. C’est très étrange. Je prends le départ depuis la dernière place et je n’ai donc rien à perdre."