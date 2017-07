Carlos Sainz a hissé sa Toro Rosso en Q3 et il est bien sûr ravi, d’autant plus qu’il pensait que sa monoplace allait être en difficulté sur le circuit autrichien.

"Déjà ce matin en essais libres, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose de bien ici en qualification," déclare Carlos Sainz. "J’ai signé de très bons chronos dès la Q1 et cela m’a permis de passer en Q3. J’aurais voulu signer un meilleur chrono avec des pneus neufs, mais cela n’a pas été possible (à cause de l’arrêt en piste de Grosjean)."

"Cela n’a pas été facile, ce n’était pas comme à Monaco où les deux voitures de l’équipe étaient dans le top 7. Nous devons donc donner de la valeur à cette journée, car ce n’est pas un circuit facile. Nous allons maintenant penser à la course, car il faut encore terminer le travail," poursuit Sainz.

"Il y a les deux Force India devant nous et il y a aussi Grosjean. Nous sommes proches du top 7 qui est notre objectif lors de chaque course. Nous pensions que nous ne pourrions pas briller ici, mais nous avons été surpris," conclut-il.

Daniil Kvyat est pour sa part très déçu de sa prestation. En effet, sa voiture se comportait bien, mais il l’a plus reconnue dès le départ de la qualification.

"Quelle frustration," s’exclame Daniil Kvyat. "Cet après-midi en qualification, la voiture avait perdu son équilibre et moi j’ai donc perdu ma confiance que j’avais jusque-là. Je n’avais plus aucune adhérence, mon train arrière glissait beaucoup. C’est très décevant. Nous verrons bien ce que nous pourrons faire demain. Le point positif, c’est que tout peut arriver demain en course. Nous allons donc évaluer toutes les options, analyser les données afin de trouver les bonnes solutions pour nous."