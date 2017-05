Carlos Sainz a montré quelques signes d’impatience ces dernières semaines et a aussi fait savoir qu’il comptait bien piloter pour un top team en 2018. Chez Red Bull... ou ailleurs.

Le pilote espagnol a-t-il été rappelé à l’ordre par Helmut Marko suite à ces déclarations ? C’est fort possible puisque le pilote Toro Rosso se dit heureux là où il est dorénavant.

Lorsqu’on lui demande s’il se sent mis de côté par Red Bull au sein de la petite équipe de Faenza, Sainz répond : "Non".

"Je pense que je suis dans une équipe qui permet tout de même aux gens de me remarquer. Je suis flatté de voir que ces gens pensent que je devrais avoir une voiture capable de me battre pour des victoires et plus."

"Mais je ne pense pas que ma voiture n’est pas digne de moi," précise Sainz. "Toro Rosso est une équipe très sérieuse qui montre, pas à pas, qu’elle peut faire de bonnes choses avec une équipe technique forte."

"Beaucoup de grandes équipes voudraient embaucher notre directeur technique, James Key. Nous avons un budget, qui n’est pas le plus élevé, mais qui nous permet de faire les choses. Aujourd’hui, je suis heureux où je suis."