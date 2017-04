Carlos Sainz a signé le onzième temps aujourd’hui en qualification, mais malheureusement pour lui, il devra reculer de trois positions sur la grille de départ à cause de sa pénalité reçue à Bahreïn pour son accrochage avec Lance Stroll.

"C’est comme si nous étions sur des montagnes russe ce week-end, nous avons eu des hauts et des bas," raconte Carlos Sainz. "Hier nous n’étions pas du tout compétitifs, mais nous avons récupéré aujourd’hui et c’est grâce au bon travail de l’équipe. Cela s’était très bien passé ce matin, mais nous savions que les voitures avec le moteur Mercedes allaient gagner quelques dixièmes. Les Force India et Massa ont fait la différence."

"Cette qualification a été difficile, car il était très compliqué de bien faire chauffer les pneus. Mon meilleur tour a été le premier que j’ai fait en Q2, mais lors du suivant, je suis tombé sur Hamilton dans le troisième secteur et je n’ai pas pu améliorer à cause de ça."

Quel sera l’objectif demain en course ? "Ce sera une course très difficile. Les courses ici peuvent ressembler à une parade et ce sera donc très compliqué. Je vais essayer de prendre un bon départ et ensuite nous verrons bien ce que nous pourrons inventer au niveau de la stratégie. S’il y a des abandons devant nous, nous devrions viser la neuvième u l dixième place au minimum," ajoute le pilote espagnol.

Pour Daniil Kvyat, "la voiture était difficile à conduire tout au long de la séance. Je ne pense pas que nous étions en mesure d’aller en Q3. La voiture était bonne, l’équilibre et l’adhérence étaient bons aussi. Mais il nous manquait de la performance aujourd’hui."

"Sotchi est une piste spéciale et elle ne nous convient pas. Nous devons sans doute l’accepter, mais aussi essayer d’en tirer les leçons. Ce qui est sûr c’est que nous ne pouvions guère extraire aujourd’hui beaucoup plus de la voiture. Peut-être un dixième ou un dixième et demi, mais pas de quoi aller en Q3."

"La course est longue, il faut être patient ici, nous espérons que ce sera chaud en tête de la course, et que cela nous permettra de lutter pour les points. Tout est possible," conclut le régional de l’étape.