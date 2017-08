Les petites et moyennes équipes ne sont pas les seules à déplorer une Formule 1 à deux vitesses cette saison.

L’écart plus important entre les top teams et ces équipes était de toute façon à craindre : c’est ce qui arrive lors de toute révolution technique en Formule 1.

Heureusement pour le spectacle, Mercedes et Ferrari ont produit des voitures aux performances assez similaires, ce qui permet un beau combat en tête du peloton. Mais, derrière, les autres souffrent, comme le souligne Carlos Sainz.

"J’aime à penser que cet écart va se réduire au fur et à mesure. Mais je pense qu’il est vraiment énorme pour le moment. L’écart de performance est bien trop grand entre les trois premières équipes et les autres," constate le pilote Toro Rosso.

"Cependant je ne suis pas rassuré par ce que je vois au cours de cette saison : l’écart s’est plutôt agrandi. Mercedes et Ferrari sont en train de s’échapper parce qu’elles ont plus de ressources, plus d’argent pour le développement."

Seule Red Bull a en effet réussi à recoller, peu à peu, au duo de tête. L’analyse des écarts montre toutefois que ces derniers ont tendance à se réduire, contrairement à ce que pense Sainz.

"De toute façon selon moi, c’est comme si nous avions deux divisions en Formule 1. Et ce n’est pas comme ça que doit être le sport. J’espère que ça ne sera pas le cas en 2018."

"Pour nous, une équipe de milieu de peloton, nous ne regardons même pas ce que fait Mercedes. Ils sont dans une autre catégorie."