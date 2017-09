Carlos Sainz a été confirmé hier par Renault comme pilote pour le constructeur français en 2018 et épaulera Nico Hulkenberg qui tient littéralement son équipe à bout de bras cette année. L’Espagnol n’a pour le moment qu’un contrat pour la saison prochaine et n’a pas connaissance d’informations selon lesquelles il pourrait piloter pour Renault dès la Malaisie.

"Pour le moment, je suis 100% certain que je piloterai pour Toro Rosso là-bas" explique-t-il. "Tout le reste est de la spéculation pour l’instant et c’est une chose que je serai le dernier à savoir. Toutes les décisions sont prises par Red Bull et Renault. Si cela se produit, ce sera une négociation entre Renault et Red Bull, cela n’a rien à voir avec moi".

Bien que Renault souffre du manque de performance de Jolyon Palmer mais Cyril Abiteboul préfère se montrer pragmatique après le contrat signé entre Sainz et Renault : "Vous savez que j’aime parler de choses réelles et la réalité est que Carlos sera dans la voiture à Melbourne en 2018. La question se réfère à la situation de Jolyon et ce sont des rumeurs que nous, lui et l’équipe, avons eu à subir depuis de nombreuses courses et c’est un peu injuste pour lui et pour l’équipe, cela a pu agir sur ses performances".

"Actuellement, je vois que nous avons une voiture capable de marquer des points à Singapour et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer, d’autant que nous avons un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison avec Jolyon".

Christian Horner confirme que Sainz ne fera pas partie du monde Red Bull l’année prochaine mais qu’il reste un choix possible : "Nous avons prêté Carlos à Renault pour 2018. Nous l’avons retenu dans la famille Red Bull car nous le considérons à un très haut niveau en tant que pilote. Nous serons très intéressés de suivre ses résultats face à Nico Hulkeberg".