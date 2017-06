Toro Rosso a vécu un week-end cauchemardesque à Montréal qui s’est soldé par un double abandon. L’écurie italienne manquait de toute manière de compétitivité sur un circuit qui fait la part belle à la puissance moteur.

A Bakou et au Red Bull Ring, la puissance moteur sera aussi décisive dans la performance. Renault pourrait apporter sa prochaine évolution dans deux semaines, mais n’en est pas encore certain à 100 %. Du reste, le motoriste français a rappelé que le gain de puissance alors apporté ne sera pas majeur. La prochaine évolution sensible de performance ne sera que pour 2018, a prévenu Cyril Abiteboul.

Pourtant, Carlos Sainz, plein d’espoir, veut toujours croire à des francs progrès de Renault.

« Nous attendons des évolutions de Renault. Nous ne leur mettons pas la pression. Nous savons que rien de bon n’en sortirait. »

« Nous sommes partenaires et nous attendrons aussi longtemps que nécessaire. Mais je suis certain qu’ils trouveront un moyen d’améliorer l’efficacité de leur moteur. »

Carlos Sainz est particulièrement prudent et aimable dans ses déclarations envers Renault – ce qui contraste par exemple avec un Christian Horner. Il faut dire que le pilote Toro Rosso serait en discussions avec l’écurie française pour remplacer Jolyon Palmer la saison prochaine…