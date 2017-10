En performance pure, la Toro Rosso est en retrait au Japon, comme il y a une semaine en Malaisie. La fiabilité ne suit pas non plus puisque Carlos Sainz écopera d’une pénalité de 20 places sur la grille en raison de changements d’éléments moteur. L’Espagnol a signé le dernier temps de la Q2 aujourd’hui.

« Les résultats sur la feuille des temps ne sont pas aussi mauvais qu’en apparence, parce qu’en Q2 nous avons décidé de ne pas rouler avec des pneus neufs, seulement avec ceux utilisés en Q2. C’est parce que nous voulons avoir toutes les options stratégiques à notre disposition pour demain puisque nous partirons en fond de grille. Donc, cette Q2 était un peu étrange, nous l’avons utilisée simplement pour faire quelques essais, et pour rouler en pneus usés. On y est habitués maintenant ! Donc, c’est une qualification où je n’ai pas pris beaucoup de plaisir, mais c’était un sacrifice pour la course de demain, que je vais plus apprécier que ces qualifications. J’espère que nous pourrons avoir une bonne course et réussir un autre come-back en utilisant les nouveaux pneus toujours disponibles ! »

Pierre Gasly a signé un frustrant 17e chrono en Q1, à sept dixièmes de son coéquipier. Aurait-il pu mieux faire sans le drapeau rouge en fin de séance ?

« C’est ennuyeux, ces qualifications n’étaient pas bonnes pour moi… Je me suis fait une frayeur lors de mon meilleur tour en Q1 puisque j’ai bloqué les pneus lors du premier secteur, et je suis presque sorti de la piste. Heureusement j’ai fini mon tour, mais il n’était pas propre. Je m’attendais à largement m’améliorer lors de ma deuxième tentative mais à la fin, nous n’avons pas eu cette opportunité en raison du drapeau rouge… Donc je suis déçu du résultat final, puisque nous avions le potentiel d’entrer en Q2. J’espère que nous aurons une bonne course demain et que je pourrai bien gérer les pneus pour extraire le plus de performance possible de la voiture. Donc voyons où nous pourrons terminer ! »