Carlos Sainz a signé le sixième temps aujourd’hui en qualification à Monaco et c’est un petit exploit. L’Espagnol est idéalement placé pour prendre quelques bons points demain en fin de course.

"J’espérais faire quelques bons tours à partir de la Q2 et ensuite en Q3," explique Carlos Sainz. "Je suis resté calme et j’ai progressivement gagné en confiance. En Q3, j’ai dû pousser à fond durant un tour et cela a fonctionné à la perfection."

Ce résultat, il ne le doit pas à son moteur Ferrari de l’année passée, mais aux qualités de sa Toro Rosso. "Nous sommes bien plus compétitifs ici. A Barcelone ou sur d’autres circuits, nous n’avions pas du tout la possibilité de viser cette sixième place. En vérité, notre voiture se comporte très bien sur ce circuit, l’équipe a fait un grand pas en avant sans avoir apporté quelque chose de neuf sur la voiture."

"Si vous voulez faire un tour parfait dans durant l’année, c’est à Monaco qu’il faut le faire. C’est ici qu’il y a le plus de pression et qu’il y a le plus d’adrénaline. Lorsque j’ai terminé mon meilleur tour, j’ai été soulagé, car pour tout vous dire, avec les voitures de cette année, ce circuit est devenu un monstre," poursuit Sainz.

L’objectif demain en course sera bien sûr de marquer quelques points. "Je vais essayer de creuser un écart avec les voitures derrière moi, mais ce ne sera pas facile. Si tout se passe bien et que les arrêts se passent bien, j’essayerai de me maintenir au moins à la sixième place," ajoute-t-il.