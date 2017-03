Carlos Sainz a reconnu que Williams avait un net avantage sur les autres équipes du milieu de peloton mais pense que Toro Rosso est tout de même bien placée en ce début de saison 2017.

"Nous avons encore des choses à corriger sur notre voiture, sur son comportement. Mais, de manière globale, nous pouvons être satisfaits de notre performance relative sur ce premier Grand Prix," confie l’Espagnol.

"Suis-je rassuré ? Un peu mais il est clair que Williams, surtout en rythme de course, est un bon cran au-dessus de nous. Je ne sais pas encore où placer Haas, nous ne les avons pas vu avec les pneus tendres. Mais avec les ultra-tendres c’était à peu près pareil que nous. Ils avaient peut-être un dixième d’avantage sur nous mais pas plus."

"Après Williams, et après Haas peut-être, c’est donc nous. Je pense vraiment que nous sommes plus rapides que Force India. Ils ont juste été un peu plus malins avec la stratégie en course. En tout cas ils ne sont pas plus rapides que nous. Seule Williams l’est vraiment. Tout ça reste à confirmer sur des circuits plus traditionnels."

De quoi donner confiance pour la suite de la saison.

"Nous avons montré ce week-end, avec les deux voitures, que nous pouvions bien faire. Nous avons fait, Daniil (Kvyat) et moi, des chronos constants. Nous avons tous les deux marqué des points. C’est une bonne nouvelle pour l’équipe, d’autant plus que nous nous respections aussi en piste lors de la course."

Voilà un tacle subtilement glissé à Max Verstappen, son ancien équipier chez Toro Rosso...