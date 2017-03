Durant l’intersaison, Carlos Sainz a été un temps annoncé chez Renault, mais Red Bull aurait bloqué le transfert.

Alors que Sainz Jr devrait disputer cette année sa dernière saison chez Toro Rosso, il ne doit plus ressasser ce transfert manqué et doit pleinement se concentrer sur ses futures performances, avertit… Sainz Sr, son père, l’ancien champion du monde de rallye.

« Il est privilégié parce qu’il est en F1 et dans l’orbite de Red Bull. Ce dont il a besoin, c’est de se concentrer sur Toro Rosso et d’oublier tout le reste. Il devrait essayer de faire une autre bonne année avec Toro Rosso et réaliser qu’il y aura plus de temps dans le futur [pour penser à autre chose].

« S’il fait une bonne année, il y aura d’autres opportunités. C’est logique qu’il veut se développer en tant que pilote et de rechercher d’autres opportunités. Mais mon conseil est de se concentrer sur le monde de Toro Rosso et de Red Bull aujourd’hui. »

« Je pense que ce serait commettre une erreur très sérieuse que de rajouter de la confusion en ce moment. C’est la pire chose à faire. Je suis convaincu que s’il a une autre bonne année, il aura ses options. »

Le message est donc clair pour Carlos Sainz Jr : tout donner pour ne pas se retrouver sur le carreau en 2018 ! La place de Jolyon Palmer pourrait être une bonne opportunité pour lui…