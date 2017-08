L’avenir à court terme de Carlos Sainz est maintenant entre les mains de ses patrons chez Red Bull.

Renault F1 a fait une nouvelle demande pour libérer l’Espagnol de son contrat et une réponse définitive est attendue, peut-être lors du Grand Prix de Monza, dans les prochains jours.

La marque française pourrait payer pour libérer Sainz de Red Bull en réduisant fortement la facture pour les moteurs de Toro Rosso en 2018.

"Mon avenir dépend entièrement de ce que Red Bull et Helmut Marko veulent faire. Je n’en discute pas avec eux parce que tout est entre leurs mains. Tout ce que je sais c’est que, pour le moment, j’ai un contrat pour Toro Rosso pour une année de plus plus, et un contrat (global) avec Red Bull pour deux de plus."

"Donc mon avenir va dépendre de ce qu’ils jugent être le meilleur pour moi et ils diront où j’irai."

Sainz prend bien garde de ne plus énerver ses patrons, avec un discours poli et mesuré. Ce que n’a pas fait Verstappen ces derniers temps...

"Je comprends où vous voulez en venir mais vous ne pouvez que poser la question à Helmut Marko. Je ne veux pas trop m’impliquer dans la politique de la F1."

Si les discussions avec Renault F1 échouent, Sainz se dit heureux de continuer chez Toro Rosso malgré tout. Avec des règles stabilisées, le peloton devrait se resserrer, comme d’habitude.

"Avec un peu de chance l’équipe sera meilleure l’an prochain et plus proche des 3 top teams. Je ne suis pas le seul pilote qui veut voir des progrès. Nous le voulons tous, ceux qui sont au milieu de la grille de départ. Nous devons être patients et attendre que notre moment arrive."