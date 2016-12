Carlos Sainz affirme que ses patrons chez Red Bull, Christian Horner et Helmut Marko, n’ont pas considéré un seul instant la possibilité de le laisser partir chez Mercedes pour la saison 2017, en remplacement de Nico Rosberg.

L’Espagnol a été envisagé un temps comme l’une des meilleures options de Mercedes, avant que la piste Valtteri Bottas ne devienne de plus en plus évidente.

"Cela m’a rendu fier," reconnait Sainz aujourd’hui. "Parce que je sais à quel point il est difficile de se faire un nom en Formule 1. Surtout dans la presse anglaise, qui a beaucoup parlé de moi pour ce baquet."

"Tôt ou tard, mon tour viendra. Après tous les hauts et les bas, comme le fait de ne pas pouvoir aller chez Renault F1 non plus, je suis en bonne position. J’aborde donc 2017 avec beaucoup de motivation."

Sainz ajoute qu’il comprend pourquoi Red Bull ne veut pas le libérer pour Mercedes.

"Et je ne pense pas que Mercedes, avec toute leur fierté allemande, viendrait voler un pilote à Red Bull. Cela voudrait dire que leur propre programme pour les jeunes ne fonctionne pas."

Le pilote Toro Rosso semble avoir eu l’assurance que si une bonne proposition lui est faite pour 2018, Red Bull la considèrera.

"J’ai parlé à mes patrons et si une bonne offre arrive en 2017 (pour 2018) elle sera prise en compte. Je ne sais pas s’ils me laisseront partir pour autant mais au moins elle sera considérée.. contrairement à cette année où ils ne l’ont même pas fait, pour Mercedes comme pour Renault F1."