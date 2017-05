Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Jolyon Palmer… en 2018, il se pourrait que de nombreux pilotes quittent leurs écuries actuelles. Pour ceux qui aspirent à conduire des monoplaces plus compétitives, il s’agit là d’une belle opportunité.

Carlos Sainz est un de ceux-là. Le pilote Toro Rosso ne cache plus qu’il a désormais envie de franchir un palier, même s’il ne dit pas encore à vive voix considérer sérieusement un départ de la structure Red Bull.

Déjà, cet hiver, l’Espagnol avait été approché par Renault, mais Red Bull avait mis son veto.

« Pour moi c’est positif de voir qu’ils ne veulent pas me laisser partir » considère Sainz, « parce que cela montre qu’ils me considèrent. C’est bon de voir que mes patrons m’estiment. »

Carlos Sainz pourrait par conséquent être le premier choix de Red Bull en cas de départ de Daniel Ricciardo pour Ferrari. Evidemment, une telle promotion ravirait d’emblée le pilote espagnol…

« Bien sûr, je ne vais pas en dire beaucoup, mais oui, je pense toujours à ces choses et oui, j’adorerais un jour me battre pour des victoires dans une équipe comme Red Bull. C’est mon objectif. »

En attendant, Carlos Sainz a une saison intense à mener avec Toro Rosso. Le milieu de tableau est très serré entre Renault, Haas, Toro Rosso, Force India, qui ont des performances très proches. Sainz pense-t-il que son écurie puisse terminer dans le top 5 du classement des constructeurs cette année ?

« Oui, définitivement. Je pense que l’objectif de Toro Rosso a été très clair depuis le début de la saison : nous voulons finir 5e au classement des constructeurs. Je pense que le début de saison a été intéressant, nous avons cinq équipes qui se battent pour la 4e place du classement des constructeurs – ce qui est probablement le meilleur résultat à obtenir. »

« Selon moi, pour le moment, il semble que Williams ait l’avantage sur chacun de nous, puisqu’ils ont une voiture plus proche de Red Bull que de nous. Mais nous progressons petit à petit. »

Pour progresser, Toro Rosso doit aussi compter sur les progrès du V6 Renault. A quel point l’écurie italienne dépend-t-elle du motoriste français selon Sainz ?

« Eh bien, nous amenons évidemment nos évolutions, probablement comme toutes les autres équipes. Nous espérons simplement que nos évolutions soient meilleures que celles des autres en attendant celle du moteur plus tard. Je ne regarde pas ce que Ferrari, Mercedes ou Red Bull apportent parce qu’ils sont bien sûr dans une autre catégorie, avec des budgets totalement différents et une performance totalement différente sur la piste. Mon seul souci, probablement, est de m’assurer que ces évolutions nous donnent ces dixièmes dont nous avons besoin – et que les autres ne s’améliorent pas autant que nous. »

Carlos Sainz progresse également sur un plan plus personnel. Dans quel domaine plus précisément s’est-il le plus amélioré ?

« Dans aucun domaine en particulier, pour être honnête. Je sens que je me suis simplement amélioré dans tous les domaines depuis mon arrivée en F1. C’est simplement de l’expérience, cela arrive course après course. Vous vous sentez aussi un peu plus en confiance, vous apprenez à mieux connaître votre voiture, votre équipe. Il y a aussi le côté humain, avec l’équipe. Vous avez des meilleures relations avec tout le monde, vous pouvez optimiser chaque pièce de voiture, de votre performance personnelle. »

« Tout cela s’ajoute et vous pouvez simplement performer un petit mieux à chaque course et à chaque week-end de course. Et vous êtes capable, parfois, de briller un peu plus. Mais durant d’autres week-ends, vous ne brillez pas tellement parce que vous êtes plus malchanceux. Mais l’important est de continuer à apprendre, comme je l’ai fait jusqu’à présent. Et quand vous avez une occasion, par exemple comme en Chine, d’essayer de briller un peu plus, de vous montrer, alors, il faut en profiter. Oui, je crois que c’est ça : de l’expérience… et encore plus d’expérience. »