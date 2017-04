Carlos Sainz était très loin sur la grille de départ, mais c’est en septième position qu’il a franchi la ligne d’arrivée. Il faut dire qu’il a choisi une stratégie très risquée en étant le seul à prendre le départ en pneus slicks sur une piste encore très humide.

"Il fallait voir la tête de mes ingénieurs qui me prenaient pour un fou," plaisante Carlos Sainz. "Je n’arrivais pas à le croire lorsque j’ai vu que tout le monde était en pneus intermédiaires. Ce risque a été payant. Lorsque tout le monde est rentré pour chausser des slicks malgré le fait que c’était encore très mouillé dans les quatre premiers virages, je me suis dit que j’étais le plus malin. Cela a payé, mais lorsque vous êtes loin dans le peloton, il faut parfois prendre des risques."

Après la voiture de sécurité, lorsque tout le monde avait les bons pneus, Carlos Sainz était le plus rapide en piste, car les siens étaient déjà à la bonne température.

"Ce résultat n’est pas seulement dû à notre pari, mais aussi grâce à notre compétitivité sur piste mouillée. Lorsque la voiture de sécurité est rentrée, je me suis vu remonter sur les Ferrari, les Red Bull et les Mercedes ! J’étais super excité. Hier, ils avaient un avantage de deux secondes sur moi et aujourd’hui, j’allais plus vite qu’eux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils sont contents dans l’équipe," ajoute le pilote espagnol.

Pour Daniil Kvyat, c’est l’abandon dans ce Grand Prix de Chine

"Quel dommage, nous avons eu une panne hydraulique qui doit encore faire l’objet d’une enquête et j’ai donc dû arrêter la voiture. Juste auparavant, nous étions en train de lutter un peu avec les pneus tendres. Ils étaient un peu difficile à maintenir en température ... Donc, nous étions une cible facile pour tous ceux qui étaient en super tendres."

"Ce n’était pas la course la plus simple, c’est sûr ! Pour le positif, nous avons montré que la performance est là et que nous pouvons être solides à l’avenir. Nous devons juste nous assurer que nous marquons bien les points lorsque les opportunités se présentent."

"D’une manière générale, je suis tout à fait content de mon week-end, c’est dommage que nous ayons eu un peu de malchance aujourd’hui, mais ces choses arrivent et nous devons les accepter... Cela fait partie de ce sport ! Nous travaillons bien en équipe - et cela me rend très confiant - nous avons le rythme et j’attends avec impatience le week-end prochain à Bahreïn où je reviendrai plus fort !"