Carlos Sainz, à titre personnel, se dit ravi de son début de saison. Il pense même qu’il s’agit de son « meilleur » départ depuis qu’il est en F1.

« Mes trois années d’expérience aident. Mais cependant, ce n’est pas facile parce que l’écart entre la moitié des équipes sur la grille est toujours très serré. »

Carlos Sainz ne peut cependant pas viser des podiums à la régulière, ou même un top 5. En effet, le fossé entre les écuries de pointe et les écuries privées s’est encore accru en raison du nouveau règlement. L’Espagnol regrette que de telles différences existent entre les meneurs du plateau et le reste des écuries.

« Cet écart est si important entre les deux premières écuries et les autres… Ce sont des années-lumière d’écart. Si vous regardez les budgets, vous savez que c’est impossible de les rattraper. Donc j’espère que Liberty va trouver un accord avec tout le monde pour réduire ce fossé. »

Tout n’est cependant pas noir dans le nouveau règlement pour Carlos Sainz, bien au contraire. Le pilote Toro Rosso se réjouit tout particulièrement de pouvoir conduire des voitures plus nerveuses, plus véloces, qui trient le bon grain de l’ivraie.

« Si vous regardez les écarts entre coéquipiers, alors ils sont plus notables que par le passé. Vous voyez plus d’erreurs en qualification et en course. Nous sommes évidemment plus à la limite. »