Carlos Sainz s’en est pris à la FIA et à ses commissaires, à la suite de la pénalité dont il a écopé pour le Grand Prix de Russie.

Le pilote Toro Rosso reculera de 3 places sur la grille de départ en Russie, pour avoir été jugé responsable de l’accident avec Lance Stroll à Bahreïn.

L’Espagnol se plaint du fait qu’il ne peut pas faire appel de cette décision. Selon lui, ce n’est pas possible parce que les commissaires sont trop fiers et ne veulent pas mettre leur crédibilité en jeu.

"J’ai été évidemment assez surpris d’entendre que j’allais être pénalisé sur la grille en Russie. Je pensais qu’ils allaient juger cela comme un incident de course," déclare Sainz.

"Bien entendu, en F1, quand vous vous battez pour des places, pour des points, il faut évidemment s’affronter en piste parfois. Et, selon moi, c’était un incident de course. Lance ne m’a tout simplement pas vu. Peut-être qu’un pilote plus expérimenté aurait pensé à regarder et aurait laissé plus d’espace pour moi dans le virage."

"Le problème ? C’est que vous rentrez chez vous avec la pénalité, sans possibilité de faire appel. Rien du tout. C’est comme ça et c’est tout."

"Pour une question de fierté les commissaires ne changeraient pas d’avis. Avoir la possibilité de faire appel ne changerait donc rien. Ce n’est pas comme si, soudainement, les commissaires se mettraient à changer d’avis."

"Ils prennent une décision, ils l’annoncent et ils ne sont pas prêts à changer de point de vue parce que cela leur ferait perdre de la crédibilité. Ils ne changeront jamais mais il faut faire avec. Me voilà avec un premier incident, en me battant pour une place, avec ma première pénalité."