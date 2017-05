Carlos Sainz pense que Toro Rosso dispose d’un énorme potentiel d’évolution avec sa STR12, la monoplace produite par l’équipe de Faenza pour le championnat 2017.

Avant de savoir ce que va donner, demain, en piste, les premières évolutions de sa voiture, le pilote espagnol estime que James Key et son équipe technique ont une base solide pour progresser dans la hiérarchie.

Toro Rosso occupe actuellement la 6e place au championnat des constructeurs, la 5e étant toujours l’objectif final.

"Nous avons eu trois très bonnes courses parmi les 4 premières cette saison, en termes de performance. Nous étions la 6e équipe la plus rapide mais nous pouvons faire mieux," analyse Sainz à Barcelone.

"Williams est évidemment devant nous, Force India aussi et Renault aussi, mais sur un tour rapide seulement. Nous avons une voiture très complète parce qu’elle est rapide mais elle use aussi très peu ses pneus, ce qui nous donne beaucoup de possibilités stratégiques en course."

"Maintenant il est vrai que nous n’avons plus l’énorme avantage en virages que nous avions sur ces équipes en 2015 et en 2016. Nous allions parfois plus vite que Red Bull et Ferrari dans les secteurs sinueux. C’est le signe que nous devons améliorer notre voiture."

Sainz ne s’attendait pas à autre chose.

"Avec de nouvelles règles et le budget que nous avons, il est évident que les top teams ont été favorisés au début. Mais le développement va être énorme, il va compter énormément et notre équipe a un potentiel d’évolution énorme avec cette voiture. James et son équipe ont fait un super travail et je suis confiant sur le fait qu’il y a plein de bonnes choses à venir."