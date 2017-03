Alors qu’il ne reste que deux journées d’essais avant le Grand Prix d’Australie, l’équipe Toro Rosso commence à se rassurer doucement. Elle a été la seule équipe motorisée par Renault à ne pas rencontrer de problème et Carlos Sainz a été en mesure de couvrir près de 100 tours.

"C’était bien mieux que la semaine dernière et nous avons fait un pas en avant en termes de fiabilité" explique Sainz. "Notre programme d’essais pour cette semaine est très serré car nous avons encore beaucoup à rattraper et il est bien trop tôt pour tirer des conclusions. Bien que nous ayons perdu un peu de temps en piste, je suis heureux d’avoir été capable de faire autant de tours car c’est le but de ces essais".

L’optimiste n’est pas encore totalement de mise pour Jody Egginton, le directeur de la performance : "Nous avons fait de bons progrès au niveau des réglages mais nous avons rencontré quelques problèmes mineurs qui ont perturbé notre roulage. Le retour au sujet des pièces de développement a été intéressant et nous a amené des directions à emprunter à court terme, mais aussi à moyen terme".

"Il est bon de voir que ça nous permet de développer constamment la voiture et très tôt dans la saison. Cet après-midi, nous avons testé différentes configurations et différents types de pneumatiques afin de mieux les comprendre. Les mécaniciens n’ont pas arrêté ces derniers jours et c’est encore une nuit chargée qui les attend afin de préparer la STR12 pour demain. Dans le même temps, les ingénieurs travailleront sur les données pour optimiser le réglage de base et pour affiner le plan de route de demain, pour ce qui sera la dernière journée d’essais de Daniil".