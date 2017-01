Carlo Sainz, le pilote espagnol de Toro Rosso, porte le même prénom que son père et pendant des années, le mot Junior a été accolé à son nom.

En arrivant en Formule 1, il a souhaité s´appeler Sainz tout court.

« Je crois que je fais un travail qui est suffisamment bon pour m´en débarrasser petit à petit » affirme-t-il.

« Après 2 ans passés en Formule 1, j´ai réussi à mettre une bonne ambiance dans le travail autour de moi et à faire une bonne impression. C´était mon but, et j´en suis content. Je suis en train de vivre mon rêve ! Je ne peux pas me plaindre de ma situation. »

Le pilote Toro Rosso rappelle que d´être issu d´une famille aisée ne fait pas tout quand il s´agit de tracer sa voie vers la catégorie reine.

« L´argent est important mais n´est pas un chose fondamentale. Le plus important est d´avoir du talent, d´être rapide. Alors à partir de ce moment-là, c´est important d´avoir du soutien. Il faut s´assurer que l´on est entouré par les bonnes personnes. Des personnes qui te donnent le bon soutien et qui te dirigent correctement – c´est très important. Sans tout ça, c´est très difficile. La Formule 1 a traversé une période difficile, avec beaucoup de pilotes payants, mais cela tend à s´arranger. Nous voyons arriver pas mal de jeunes talents. »