Toro Rosso a donc été la dernière équipe à présenter sa monoplace version 2017 et certaines solutions, notamment au niveau des suspensions avant, du museau et des pontons, reprennent les idées vues sur la Mercedes W08. De quoi donner une certaine confiance à Carlos Sainz.

"Je dois d’abord l’essayer et la comparer aux autres en piste" explique l’Espagnol. "Je dois voir ce qu’elle donne au chrono, ce sera sûrement lors de la seconde semaine d’essais, mais elle me donne confiance puisqu’elle ressemble à celle qui gagnait toutes les courses récemment".

Toro Rosso progresse ces dernières années et malgré un moteur vieux d’un an en 2016, Sainz a réussi à signer quelques belles performances sur les circuits qui ne mettaient pas trop en avant les qualités du bloc propulseur.

"Je pense que l’équipe Toro Rosso peut avoir une certaine confiance car si elle a montré quelque choses ces trois dernières années, c’est la capacité à sortir des voitures dotées d’un ensemble aérodynamique performant. Compte tenu des nouvelles règles, j’ai confiance en l’équipe pour créer une bonne base de départ".

"Nous ne gagnerons probablement pas le championnat et ce n’est pas ce que je demande, mais je veux une arme qui nous met en position de viser une place dans les points, et c’est ce que je veux en attendant qu’elle soit développée. Je sais que le développement sera très intense cette année et j’espère que nous pourrons nous appuyer dessus, ce que nous ne pouvions pas faire l’an dernier à cause du moteur".

James Key, père de cette monoplace, est heureux de voir que celle qui lui ressemble le plus est la Mercedes mais s’avoue déçu de ne pas avoir crée une voiture unique.

"D’un côté, je suis heureux de voir que quelqu’un d’autre a suivi cette voie, mais de l’autre je suis un peu déçu que nous n’ayons pas été les seuls à avoir ces idées" hésite Key. "On verra, il y a énormément de concepts différents et la diversité est évidente".

Key tient à préciser qu’il s’agit bien d’une coïncidence si les idées de Toro Rosso et Mercedes sont similaires et ne veut pas entendre que la petite équipe italienne a copié les solutions de l’ogre allemand.

"J’ai regardé la Mercedes et je me suis dit qu’ils avaient notre suspension avant" poursuit-il. "La plupart des gens diraient que nous avons adopté la suspension avant de Mercedes, le nez est similaire, l’avant des pontons l’est aussi et même les pontons lui ressemblent, mais c’est une coïncidence".

"C’est surtout une décision aérodynamique de notre part après avoir étudié plusieurs options. C’est une direction différente de celle que nous avions auparavant, surtout car les deux dernières saisons avaient été similaires, pas seulement pour nous mais aussi pour les autres équipes. En voyant les différentes idées, nous avons pensé que ce museau étroit et ces supports rapprochés étaient la meilleure philosophie à suivre pour que la voiture fonctionne. Nous verrons si c’est le cas" conclut James Key.