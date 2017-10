C’est désormais sous des couleurs françaises, et ce pour une saison encore au moins, que Carlos Sainz évoluera en F1. Le nouveau pilote Renault a effectué de très bons débuts en qualifications hier, en signant le 8e temps en Q3.

Mais à plus long terme, quelles sont ses espérances ?

« J’en ai de grandes ! D’abord, parce que j’ai été à Enstone et que j’ai vu les infrastructures ; j’ai vu l’énorme investissement qui est en cours là-bas. Tout est moderne et nouveau. On construit beaucoup de nouveaux bâtiments pour donner plus de place à la partie développement. Le voir, c’était vraiment impressionnant, vraiment encourageant. »

« Est-ce que j’ai des craintes ? Pas vraiment beaucoup. Les prochaines courses ne seront pas faciles pour nous puisque je dois me faire à une voiture totalement nouvelle, sur des circuits où nous ne roulons pas beaucoup. Si ces courses se tenaient à Barcelone, à Silverstone, en Hongrie ou même à Bahreïn, ce serait beaucoup plus facile. Mais c’est ainsi. »

Pour la première fois de sa carrière en F1, Carlos Sainz va rouler pour une écurie d’usine. Il confirme qu’il s’agit là d’un grand pas en avant et d’un facteur décisif pour expliquer sa signature chez Renault.

« C’est une des premières raisons pour lesquelles je trouve que ce transfert est formidable. Il n’y a pas beaucoup d’équipes en F1 qui soient aussi des motoristes. Renault a une histoire formidable en F1 et Renault sera toujours en F1, comme motoriste ou constructeur. Faire partie de cette organisation mondiale, c’est le rêve de chaque pilote. Demandez à tous les pilotes sur la grille, ils vous diront qu’ils adoreraient faire partie d’une équipe d’usine. Pour moi, l’être à 23 ans, c’est fantastique. »

Cependant Red Bull n’a fait que prêter Carlos Sainz à Renault. Qu’est-ce que cela signifie ?

« Cela signifie que Red Bull a une option pour me faire revenir dans le futur, mais je n’y pense pas encore » confie Carlos Sainz. « Je suis pleinement engagé avec Renault désormais. Et je ne pense pas que ce pourrait être une aventure d’une ou deux années. Je travaillerai avec Renault comme si j’étais là pour un projet à long terme. »

Les destins de Carlos Sainz et de Daniil Kvyat connaissent des évolutions contrastées ces dernières saisons. Alors que le Russe avait été promu chez Red Bull, son avenir en F1 est désormais entre parenthèses. Avec le recul, l’Espagnol remercie finalement Helmut Marko pour avoir bien géré sa progression.

« Je suis vraiment reconnaissant envers Helmut Marko pour avoir choisi Daniil pour aller chez Red Bull à la place de Vettel. Parce que j’étais du coup plus en colère, et j’avais plus faim de résultats. Je voulais être un pilote de F1 et je voulais réussir. Cela a changé ma mentalité, mon mode de vie, ma vision de la course, et je suis ainsi devenu le pilote que je suis aujourd’hui. Je serai toujours reconnaissant pour ce moment. Et oui, je l’ai dit à Helmut, il le sait ! »