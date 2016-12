Carlos Sainz n’a pas démenti son intérêt pour le baquet Mercedes laissé vacant par Nico Rosberg, suite à l’annonce surprise de sa retraite il y a quelques semaines.

Mais le pilote espagnol, sous contrat ferme avec Red Bull, écarte toute possibilité de transfert avant le début de la prochaine saison.

"Qui ne voudrait pas être dans une Mercedes ? Mais est-ce un vrai choix ? Pour 2017, non en tout cas," déclare le pilote Toro Rosso.

"J’ai l’esprit bien concentré sur mon équipe pour la prochaine saison mais aussi sur le fait que je veux intégrer une grande équipe en 2018. Je souhaite plus tout que cette équipe soit Red Bull Racing mais je veux me laisser autant de portes ouvertes que possible."

Selon les spéculations, Sainz aurait obtenu de son employeur la possibilité d’intégrer un top team rival en 2018 si aucune place ne se libérait dans l’équipe principale. Ce qui reste encore à prouver.

En attendant Sainz doit ronger son frein. Et même s’il a admis qu’il avait été "amer de voir que Max a obtenu cette promotion et pas moi, je me suis quand même amusé cette saison."

Son point d’orgue ? Son Grand Prix à domicile, à Barcelone.

"Cette course a été la meilleure et la plus complète pour moi. Avec tout le tapage qu’il y a eu autour de Max ce week-end là, ce que j’ai réalisé avec ma Toro Rosso m’a fait sourire dans mon casque."

"Maintenant, place à 2017. Pour commencer, le moteur ne sera plus un problème. Nous allons gagner entre 15 et 20 km/h en ligne droite. Et comme Toro Rosso a toujours produit de bons châssis, je pense que nous pouvons viser la 5e place au championnat constructeurs."

Sainz aura de la pression pour bien faire mais il attend aussi beaucoup de fun.

"Ces nouvelles F1, c’est prometteur. Ce sera comme passer dans une nouvelle catégorie, comme passer du GP2 à une Formule 1. Ces F1 pourraient devenir des "super F1" et je pense que c’est ce dont le sport a besoin."